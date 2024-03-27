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«Самара» направит вырученные средства с продажи билетов пострадавшим в Красногорске

«Самара» направит вырученные средства с продажи билетов пострадавшим в Красногорске
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Баскетбольный клуб «Самара» перечислит все денежные средства от продажи билетов и атрибутики в фан-шопе на домашнем матче с «Уралмашем» в счёт помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии, произошедшей в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, вечером 22 марта в расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По официальным данным, погибли более 130 человек.

Ранее Единая лига ВТБ перечислила денежные средства пострадавшим и семьям погибших в московском «Крокус Сити Холле».

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