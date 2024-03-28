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Карри после ключевого трёхочкового исполнил фирменное празднование, а затем пнул сиденье

Карри после ключевого трёхочкового исполнил фирменное празднование, а затем пнул сиденье
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Сегодня, 28 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 101:93 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

За 33 секунды до конца основного времени защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 98:93 в пользу своей команды попал бросок из-за дуги, установив таким образом финальной счёт встречи — 101:93. После попадания Карри исполнил фирменное празднование Night Night, означающее «спокойной ночи», а затем пнул сиденье.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

36-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (6 из 18 с игры), 10 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+18».

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