Карри после ключевого трёхочкового исполнил фирменное празднование, а затем пнул сиденье

Сегодня, 28 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 101:93 в пользу гостевой команды.

За 33 секунды до конца основного времени защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри при счёте 98:93 в пользу своей команды попал бросок из-за дуги, установив таким образом финальной счёт встречи — 101:93. После попадания Карри исполнил фирменное празднование Night Night, означающее «спокойной ночи», а затем пнул сиденье.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

36-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (6 из 18 с игры), 10 результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+18».