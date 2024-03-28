Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Минск» назначил Алексея Суховецкого новым главным тренером команды

«Минск» назначил Алексея Суховецкого новым главным тренером команды
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб «Минск» уволил Ростислава Вергуна с должности главного тренера. На его место назначен Алексей Суховецкий, который ранее являлся ассистентом Вергуна.

Ростислав четыре раза в составе тренерского штаба становился чемпионом Беларуси и завоёвывал Кубок страны. В декабре 2023 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Напомним, недавно «Минск» одержал первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги. Белорусская команда добилась успеха в матче с «Астаной» – 60:58 (21:14, 15:18, 17:11, 7:15). Последний раз «Минск» побеждал 26 марта 2023 года. Занимательно, что тогда белорусский клуб также одержал победу в матче с «Астаной». В следующем туре «Минск» на выезде сыграет с «Уралмашем». Игра состоится 31 марта и начнётся в 16:00 мск.

Материалы по теме
«Минск» не побеждал чуть больше года в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android