Стив Керр ответил фанатам, которые подвергли сомнению лидерство Карри из-за действий Грина

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал заявления фанатов, которые подвергают сомнению лидерство популярного игрока команды Стефена Карри из-за действий его товарища по клубу Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд — взрослый человек. Он должен сам отвечать за свои поступки. Любое предположение о том, что Стеф может нести ответственность, просто нелепо. То, как Стеф представлял нашу франшизу на протяжении последних 15 лет, было образцовым и заслуживает уважения», — приводит слова Керра портал Legion Hoops.

В текущем сезоне 34-летний Грин принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 8,8 очка, делая 7,3 подбора и шесть результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 48,5, трёхочковых — 38,7. На данный момент «Уорриорз» занимают 10-е место на Западе (37-34).