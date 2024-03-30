Американская баскетболистка Бриттни Грайнер переподписала контракт с «Финикс Меркури». Это единственная команда, за которую выступала Грайнер в WNBA. Аризонская франшиза пригласила Бриттни обратно после заключения в России.

В своём первом сезоне после возвращения из России Грайнер в среднем набирала 17,5 очка и 6,3 подбора. Это выступление позволило ей в девятый раз попасть на Матч всех звёзд. Тем не менее «Финиксу» не удалось попасть в плей-офф. Коллектив из Аризоны занял последнее место в лиге по соотношению побед и поражений — 9-31.

Новый сезон WNBA начнётся 14 мая и продлится до сентября 2024 года.

Помимо девяти попаданий на Матч всех звёзд, Грайнер за свою карьеру дважды получала награду «Лучшему оборонительному игроку» и трижды отбиралась в первую символическую пятёрку по итогам сезона.

Представление Грайнер перед Матчем всех звёзд женской НБА