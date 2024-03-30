Брансон сделал наибольшее количество бросковых попыток с последней игры Коби в лиге

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в матче с «Сан-Антонио Спёрс» исполнил 47 бросковых попыток. Это наибольший показатель с последней игры легендарного баскетболиста Коби Брайанта в лиге (50). Тот матч прошёл 13 апреля 2016 года.

Брансон стал третьим баскетболистом в истории франшизы, кому удавалось набрать 60 или более очков за один матч. Помимо него, такое достижение удавалось лишь Кармело Энтони, который набрал 62 очка в 2014 году, и Бернарду Кингу в 1984 году (60).

Перформанса Джейлена оказалось недостаточно для «Нью-Йорка», чтобы одержать победу. «Спёрс» переиграли соперников в овертайме со счётом 130:126.

В нынешнем сезоне Брансон в среднем набирает 27,9 очка и 6,5 результативной передачи. Благодаря этим цифрам Джейлен впервые поехал на Матч всех звёзд.