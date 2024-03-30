Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он второй лучший в истории «Далласа». Шакил О'Нил — о Луке Дончиче

«Он второй лучший в истории «Далласа». Шакил О'Нил — о Луке Дончиче
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил заявил, что, по его мнению, вероятное завоевание титула Лукой Дончичем и его командой «Даллас Маверикс» не сделает его большой величиной в истории лиги.

«Честно говоря, нет. Лука Дончич — второй лучший игрок в истории «Далласа», из-за чемпионства. Если он выиграет титул, то можно будет начать сравнивать его с Дирком Новицки. Но пока так. Он отличный игрок, но он в «Далласе», — отметил Шакил О’Нил в эфире The Big Podcast.

В последнем рейтинге MVP НБА разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает вторую позицию, уступая лишь безоговорочному фавориту рейтинга Николе Йокичу из «Денвер Наггетс». «Даллас Маверикс» идёт на шестом месте в Западной конференции.

Момент с Дончичем:
Видео
«Он должен был меня задрафтовать!» Дончич обратился к Дивацу прямо во время матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android