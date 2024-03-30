«Он второй лучший в истории «Далласа». Шакил О'Нил — о Луке Дончиче

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил заявил, что, по его мнению, вероятное завоевание титула Лукой Дончичем и его командой «Даллас Маверикс» не сделает его большой величиной в истории лиги.

«Честно говоря, нет. Лука Дончич — второй лучший игрок в истории «Далласа», из-за чемпионства. Если он выиграет титул, то можно будет начать сравнивать его с Дирком Новицки. Но пока так. Он отличный игрок, но он в «Далласе», — отметил Шакил О’Нил в эфире The Big Podcast.

В последнем рейтинге MVP НБА разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич занимает вторую позицию, уступая лишь безоговорочному фавориту рейтинга Николе Йокичу из «Денвер Наггетс». «Даллас Маверикс» идёт на шестом месте в Западной конференции.