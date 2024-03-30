«Парма» третий раз в сезоне обыграла УНИКС в Единой лиге

В Казани завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались УНИКС и «Парма». Встреча закончилась со счётом 89:86 (21:25, 28:31, 16:13, 24:17) в пользу гостей.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Айзея Риз. На его счету 20 очков, а также четыре подбора и четыре передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал тяжёлый форвард Луи Лабери. Он набрал 19 очков, сделал четыре подбора и две передачи.

В настоящий момент УНИКС занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, «Парма» находится на пятой строчке.

В следующем туре «Парма» примет «Локомотив-Кубань», игра состоится 4 апреля. Казанский УНИКС сыграет на выезде с «Зенитом», этот матч пройдёт 5 апреля.