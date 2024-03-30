«Он не любит, когда ему лицемерят». Аналитик Стивен Смит — о Майкле Джордане

Аналитик НБА Стивен Смит опроверг мнение, что Майкл Джордан не может терпеть критику. По его словам, Джордан в первую очередь не терпит лицемерия.

«Ошибочно считать, что нельзя критиковать Майкла Джордана… Просто не обманывайте и не лицемерьте ему. Не надо говорить ему в лицо одно, а затем удивлять его тем, что вы говорите в эфире.

На протяжении многих лет Майкл Джордан звонил мне и говорил: «Я знаю, что твоя задница наговорила, какого чёрта я только что сейчас слышал, как ты говоришь, бла-бла-бла». Коби тоже так делал, и в этом плане он был намного хуже Майкла», — приводит слова Смита издание The Sports Rush.

Также Смит намекнул, что Майкл Джордан никогда не помирится со Скотти Пиппеном, так как тот так и не выразил ему соболезнования после смерти отца. Что касается ссоры Майкла с Чарльзом Баркли, то они поссорились в 2012 году после того, как последний раскритиковал тогдашнего владельца «Шарлотт Бобкэтс» за скверные результаты команды. При этом Джордан не заинтересован в налаживании отношений со своим бывшим другом.