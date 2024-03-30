Набравший 50 очков за матч Найджел Хэйс-Дэвис признан MVP 32-го тура Евролиги

Форвард стамбульского «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис ожидаемо признан самым ценным игроком (MVP) 32-го тура Евролиги.

В игре 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой» американский игрок побил рекорд Евролиги по результативности в одной игре, набрав 50 очков. При этом его коэффициент эффективности (PIR) составил 46 баллов. Сама встреча завершилась с разгромным счётом 103:68.

Найджел Хэйс-Дэвис стал первым и пока единственным игроком, когда-либо набравшим 50 очков в матче Евролиги.

Хэйс-Дэвис набрал все первые 10 очков в игре, набрал 18 очков за первые 10 минут, набрал 29 очков во второй половине матча, в том числе 14 в заключительной четверти. Он забил 9 из 11 двухочковых, 9 из 16 трёхочковых (личные рекорды) и 5 из 7 штрафных бросков. У него также было 2 подбора, 1 перехват и 6 передач. Его индекс эффективности 46 PIR – рекорд для «Фенербахче» и самый высокий показатель в Евролиге с 2020 года.

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