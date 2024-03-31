Ирвинг — о Дончиче: мне повезло играть с одним из величайших в истории

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выразил комплимент своему партнёру по команде Луке Дончичу.

«Я принял решение, что хочу стать одним из величайших баскетболистов в истории. Я точно знаю, что у некоторых моих коллег та же миссия. Мы все соревнуемся против друг друга. Мне повезло играть с одним из величайших баскетболистов в истории, с Лукой», — приводит слова Ирвинга репортёр Ландон Томас с портала Mavs Fans for Life.

Ирвинг играет вместе с Дончичем с февраля прошлого года, когда в результате обмена перешёл из «Бруклина» в «Даллас». В том сезоне техасскому коллективу не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем команда занимает шестое место в Западной конференции.

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