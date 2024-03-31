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Беверли рассказал о том, как провёл матч с «Атлантой» в стартовом составе, вместо Лилларда

Беверли рассказал о том, как провёл матч с «Атлантой» в стартовом составе, вместо Лилларда
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Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли высказал свои впечатления от выхода в стартовом составе в матче с «Атлантой Хоукс» вместо отсутствующего Дэмьена Лилларда.

«Нам осталось сыграть девять игр в регулярке или типа того. Конечно же, каждая игра для нас сейчас — это подготовка к плей-офф. Именно с этим настроем мы и вышли и нам удалось забрать победу.

Что касается моего выхода в старте, я просто старался быть агрессивным. Конечно же, нельзя заменить Лилларда, но я бы сказал я неплохо играл в этом году, когда выходил с первых секунд на паркет. Я пытался задать уровень интенсивности в защите для моей команды. У нас с этим всё получилось», — рассказал Беверли в послематчевом интервью.

«Милуоки» удалось переиграть «Атланту» со счётом 122:113.

НБА - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 122
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Богданович - 38, Мюррей - 20, Хантер - 13, Капела - 10, Фернанду - 10, Мэттьюз - 9, Крейчи - 8, Мэтьюз - 3, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Уиндлер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 21, Беверли - 18, Портис - 13, Лопес - 13, Бисли - 10, Краудер - 5, Коннотон - 4, Грин - 2, Боучэмп, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Роллинз
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Патрик Беверли принял участие в индивидуальной тренировке

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