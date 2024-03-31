Беверли рассказал о том, как провёл матч с «Атлантой» в стартовом составе, вместо Лилларда

Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли высказал свои впечатления от выхода в стартовом составе в матче с «Атлантой Хоукс» вместо отсутствующего Дэмьена Лилларда.

«Нам осталось сыграть девять игр в регулярке или типа того. Конечно же, каждая игра для нас сейчас — это подготовка к плей-офф. Именно с этим настроем мы и вышли и нам удалось забрать победу.

Что касается моего выхода в старте, я просто старался быть агрессивным. Конечно же, нельзя заменить Лилларда, но я бы сказал я неплохо играл в этом году, когда выходил с первых секунд на паркет. Я пытался задать уровень интенсивности в защите для моей команды. У нас с этим всё получилось», — рассказал Беверли в послематчевом интервью.

«Милуоки» удалось переиграть «Атланту» со счётом 122:113.

Патрик Беверли принял участие в индивидуальной тренировке