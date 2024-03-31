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Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу в матче с «Енисеем»

Тренер «Зенита» Паскуаль прокомментировал победу в матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (98:79).

«Ещё раз хочу поздравить «Енисей» с тем, какой замечательный сезон они проводят, и пожелать удачи в оставшихся матчах. В первые 28–29 минут игры были более равные, у нас не получалось воспользоваться своим преимуществом и создать отрыв, но под конец третьей четверти нам это удалось.

Я в целом доволен атакующей игрой своей команды, хотя в третьей четверти мы промазали много открытых бросков и штрафных. Говоря о нашей игре в защите, хочется отметить высокий уровень исполнителей у «Енисея», но в некоторых в моментах мы могли бы защищаться и лучше.

Мы довольны результатом, теперь можем вернуться домой, отдохнуть и готовиться к следующим матчам», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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