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Вергун: не ожидал, что в матче с «Минском» будет так тяжело

Вергун: не ожидал, что в матче с «Минском» будет так тяжело
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу победы в матче Единой лиги с «Минском» (85:79).

«Я понимаю, что болельщикам приятно смотреть такой баскетбол: игра получилась очень зрелищная и интересная, с положительным исходом.

Я беру на себя ответственность за то, что два основных игрока сегодня не играли, – основной задачей на игру было дать почувствовать ответственность Кириллу Михееву, Никите Балашову и Тайреллу Нельсону. Я рад, что всё закончилось хорошо, хотя однозначно я не ожидал, что будет настолько тяжело. Здесь мой комплимент команде-сопернику, у них многое получалось.

Для Стэнли Уиттакера эта пауза была очень важна, полноценный цикл отдыха ему поможет в будущем», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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