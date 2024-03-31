Пол Пирс: влияние Карри больше, чем Джордана, Брайанта и Джеймса

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс дал комментарий по поводу разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Влияние Карри больше, чем влияние Майкла Джордана, Коби Брайанта и Леброна Джеймса. Его влияние на игру заставило всех играть в его стиле, включая детей и взрослых.
Если Стефен Карри завоюет ещё одно чемпионство, он войдёт в пятёрку лучших игроков всех времён», — сказал Пирс на подкасте All Facts No Brakes.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2008 года, а ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс высказал своё мнение о лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонде Грине.
Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами Хит»: