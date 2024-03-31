Главный тренер «Минска» Суховецкий: у нас в команде хорошая химия

Главный тренер «Минска» Алексей Суховецкий дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (69:75).

«Уралмаш» поздравляю с победой. Мы приехали в усечённом составе, но ребята вышли очень заряженными на игру, показали характер. В команде хорошая химия, и мы достойно выглядели сегодня, заслуживали победу. Но нам не хватило свежести в конце основного времени – надо было забить хотя бы один свободный бросок, чтобы быть ещё ближе к победе. Будем учиться и стараться дальше», — приводит слова Суховецкого пресс-служба Единой лиги.

«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы Б, имея в своём активе 22 победы при 14 поражениях. «Минск» идёт последним — одна победа при 35 поражениях.