Защитник «Зенита» Трент Фрейзер: мы наконец нашли нашу «химию»

Защитник петербургского «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (98:79).

«Подошли хорошо к этому матчу психологически и придерживались плана, делали то, что хотел от нас тренер.

Для нас это было, скорее, ментальное испытание — этот перелёт, все были уставшими. Но нам нужно было просто выдержать это психологически, придерживаться плана и победить. Думаю, что мы проделали неплохую работу, были сфокусированы и сделали то, что были должны.

Мы наконец нашли нашу «химию», нашли взаимодействия на обоих концах паркета — мы делимся мячом, играем пик-н-ролы, заряжаем друг друга, боремся. В общем, играем как команда, и от этого всё идёт. Когда мы показываем такой баскетбол, двигаем мяч, то это заряжает нас уверенностью. Это круто! Так что дело в командной игре, я вообще думаю, что никто нас не может победить, когда мы так играем», – приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».