Дабл-даблы Сабониса и Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Юту»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 127:106.

Баскетболисты «Кингз» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Вторая четверть стала ничейной, и к большому перерыву сохранилось лидерство хозяев — «+4». В третьей четверти баскетболисты «Сакраменто» продолжили закреплять свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 18 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+21».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сакраменто» стал форвард Киган Мюррэй, набравший 25 очков, сделал три подбора и три передачи. Лёгкий форвард хозяев Харрисон Барнс набрал 24 очка, сделал два подбора и две передачи. Разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс и литовский центровой Домантас Сабонис оформили дабл-дабл. У американца 24 очка, шесть подборов и 12 передач. Сабонис набрал 17 очков, 11 подборов и шесть передач.

В составе гостей лучшим был американский форвард Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.