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Сакраменто Кингз — Юта Джаз 127:106, как сыграли, победил Сакраменто Кингз, результат матча НБА 1 апреля

Дабл-даблы Сабониса и Фокса помогли «Сакраменто» обыграть «Юту»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 127:106.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 106
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 25, Фокс - 24, Барнс - 24, Сабонис - 17, Лайлз - 11, Митчелл - 8, Везенков - 5, Эллис - 5, Дуарте - 3, Эдвардс - 3, Джонс - 2, Макги, Джонс, Лень
Юта Джаз: Секстон - 22, Сенсабо - 22, Хендрикс - 18, Джордж - 18, Поттер - 8, Кесслер - 6, Данн - 5, Юртсевен - 4, Джузэнг - 3, Хортон-Такер, Льюис, Саманич

Баскетболисты «Кингз» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в четыре очка. Вторая четверть стала ничейной, и к большому перерыву сохранилось лидерство хозяев — «+4». В третьей четверти баскетболисты «Сакраменто» продолжили закреплять свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 18 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+21».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Сакраменто» стал форвард Киган Мюррэй, набравший 25 очков, сделал три подбора и три передачи. Лёгкий форвард хозяев Харрисон Барнс набрал 24 очка, сделал два подбора и две передачи. Разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс и литовский центровой Домантас Сабонис оформили дабл-дабл. У американца 24 очка, шесть подборов и 12 передач. Сабонис набрал 17 очков, 11 подборов и шесть передач.

В составе гостей лучшим был американский форвард Брайс Сенсабо, который набрал 22 очка, сделал четыре подбора и три передачи.

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