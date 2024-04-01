В ночь с 30 марта на 1 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 1 апреля
«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:130;
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 107:119;
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:116;
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:135;
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 107:125;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 101:109;
«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:113;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:117;
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 127:106.
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