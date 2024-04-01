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Все результаты игрового дня НБА 1 апреля

Все результаты игрового дня НБА 1 апреля
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В ночь с 30 марта на 1 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 1 апреля

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:130;
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 107:119;
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:116;
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:135;
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 107:125;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 101:109;
«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:113;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:117;
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 127:106.

НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 33, Миллер - 22, Уильямс - 18, Дав. Бертанс - 15, Мицич - 10, Манн - 9, Ричардс - 8, Тор - 3, Болден, Макгауэнс, Смит, Бэйли
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 41, Зубац - 24, Леонард - 23, Пауэлл - 16, Уэстбрук - 11, Мэнн - 7, Харден - 6, Коффи - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Мун, Пламли
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
107 : 119
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Пул - 22, Гилл - 18, Авдия - 15, Батлер - 14, Кисперт - 13, Багли III - 12, Бернард - 6, Дэвис - 4, Вукчевич - 3, Болдуин Мл., Холмс, Оморуи
Майами Хит: Розир - 27, Адебайо - 22, Батлер - 17, Йович - 12, Хайсмит - 10, Райт - 9, Жакез-мл. - 9, Робинсон - 6, Брайант - 4, Кэйн - 3, Миллз, Уильямс, Суидер, Робинсон, Лав
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Томас - 30, Уотфорд - 15, Шрёдер - 14, Бриджес - 13, Клэкстон - 10, Джонсон - 5, Финни-Смит - 5, Шарп - 4, Клауни - 3, Смит - 2, Уилсон - 2, Уокер - 1
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Дэвис - 24, Хатимура - 20, Расселл - 18, Ривз - 12, Винсент - 2, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Динвидди
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 135
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 23, Нвора - 19, Браун - 18, Олиник - 18, Дик - 12, Фриман - 11, Макдэниелс - 8, Симмонс - 6, Гуйе - 3, Темпл - 2, Барретт, Буше
Филадельфия Сиксерс: Убре - 32, Пэйн - 24, Харрис - 21, Батюм - 19, Хилд - 13, Лоури - 11, Рид - 9, Бамба - 4, Мартин - 2, Макси, Даутин, Каунсил, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Смит II - 28, Холидей - 16, Уитмор - 13, Грин - 12, Ландейл - 11, Ванвлит - 10, Томпсон - 8, Баллок - 3, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Грин - 2, Брукс, Марьянович
Даллас Маверикс: Дончич - 47, Ирвинг - 24, Экзам - 13, Вашингтон - 12, Хардуэй-младший - 9, Харди - 8, Гэффорд - 6, Лайвли - 2, Клебер - 2, Джонс - 2, Пауэлл, Лоусон, Проспер, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
101 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Конли - 19, Гобер - 19, Рид - 14, Моррис - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 5, Александер-Уолкер - 5, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Карузо - 21, Вучевич - 19, Уайт - 17, Досунму - 13, Драммонд - 6, Крэйг - 3, Грин - 3, Картер, Битим, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Макбрайд - 19, Хартенштайн - 17, Дивинченцо - 15, Харт - 13, Ачиува - 8, Бёркс - 5, Богданович - 5, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 33, Гилджес-Александер - 19, Гидди - 16, Уильямс - 8, Уильямс - 7, Джо - 6, Уоллес - 6, Холмгрен - 5, Хэйворд - 5, Дорт - 4, Уиггинс - 4, Бийомбо, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
113 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 32, Осман - 18, Коллинс - 13, Брэнэм - 12, Джонс - 12, Мамукелашвили - 10, Шампани - 9, Грэм - 6, Уэсли - 1, Дюк, Буей, Сиссоко, Грэй
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Грин - 21, Томпсон - 13, Подзиемски - 12, Муди - 10, Пол - 9, Джексон-Дэвис - 7, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Уиггинс - 4, Робинсон, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
127 : 106
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 25, Фокс - 24, Барнс - 24, Сабонис - 17, Лайлз - 11, Митчелл - 8, Везенков - 5, Эллис - 5, Дуарте - 3, Эдвардс - 3, Джонс - 2, Макги, Джонс, Лень
Юта Джаз: Секстон - 22, Сенсабо - 22, Хендрикс - 18, Джордж - 18, Поттер - 8, Кесслер - 6, Данн - 5, Юртсевен - 4, Джузэнг - 3, Хортон-Такер, Льюис, Саманич
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