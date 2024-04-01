В ночь с 30 марта на 1 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 апреля

«Шарлотт Хорнетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:130;

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит» — 107:119;

«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:116;

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 120:135;

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Маверикс» — 107:125;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Чикаго Буллз» — 101:109;

«Нью-Йорк Никс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 112:113;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 113:117;

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — 127:106.