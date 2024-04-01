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Назван следующий карьерный шаг Кевина Портера, обвинявшегося в избиении девушки

Назван следующий карьерный шаг Кевина Портера, обвинявшегося в избиении девушки
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Атакующий защитник Кевин Портер-младший продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. По его сведениям, стороны договорились о контракте на оставшуюся часть сезона.

Напомним, осень прошлого года Портеру-младшему было предъявлено обвинение в нападении второй степени и удушении второй степени. Игрок был задержан за нападение на свою девушку. Баскетболисту грозило до семи лет лишения свободы. Зимой Кевин пошёл на сделку со следствием и признал вину. При этом сообщалось, что одно из трёх выдвинутых против него обвинений было снято из-за недостатка доказательной базы. Отметим также, что впоследствии девушка заявляла, что инцидент был неверно подан СМИ.

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