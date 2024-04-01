Домантас Сабонис присоединился к Чемберлену по одному из статистических показателей в НБА

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис за время выступления в нынешнем сезоне сделал 1000+ подборов и отдал 600+ передач. По этому показателю он присоединился к легенде НБА Уилту Чемберлену.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Сабонис к настоящему моменту принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 19,6 очка, совершал 13,6 подбора и отдавал 8,3 передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» дома сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоится 3 апреля и начнётся в 5:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сабонис установил рекорд НБА по количеству дабл-даблов подряд после слияния Американской и Национальной баскетбольных ассоциаций в 1976 году.