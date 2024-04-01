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Владимир Гомельский предположил, почему «Парма» на выезде победила УНИКС

Владимир Гомельский предположил, почему «Парма» на выезде победила УНИКС
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пармой». Напомним, встреча закончилась победой гостей со счётом 89:86.

«Не устаю удивляться и восхищаться чемпионату Единой лиги ВТБ этого сезона! Это был захватывающий матч. Игра очко в очко на протяжении всей игры. Азартно, в некоторых случаях очень зрелищно.

Начало заключительной четверти прошло под диктовку «Пармы»: рывок 10-0, и «Парма» вышла вперёд. Моментом разрыв в счёте составлял восемь очков, но УНИКС – такая команда, которая лапки кверху не поднимает и не сдаётся. В конце концов за 2:40 до финальной сирены счёт сравнялся. И вот тут я вынужден сказать, что усталость, конечно, сыграла злую шутку с игроками УНИКСа. Такие надёжные игроки, как Ненад Димитриевич, Эрик Грин и Джален Рейнольдс на троих в концовке допустили четыре потери. Это много, и этими потерями воспользовалась «Парма».

Хочу сказать, что концовку сегодня оба тренера проводили очень здорово. Конечно, в какой-то степени везение предопределило победу гостей. Но, видимо, «Парме» эта победа была нужнее», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

Единая лига ВТБ . Группа А
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 89
Парма
Пермский край
УНИКС: Лабери - 19, Грин - 17, Рейнольдс - 13, Бако - 13, Димитриевич - 12, Зайцев - 5, Одиноков - 5, Стуленков - 2, Тихоненко, Колесников, Лазарев
Парма: Риз - 20, Брайс - 18, Джонсон - 18, Соломон - 16, Платунов - 9, Ильницкий - 3, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Тучков, Чебуркин
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