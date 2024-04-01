Владимир Гомельский предположил, почему «Парма» на выезде победила УНИКС

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о недавнем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пармой». Напомним, встреча закончилась победой гостей со счётом 89:86.

«Не устаю удивляться и восхищаться чемпионату Единой лиги ВТБ этого сезона! Это был захватывающий матч. Игра очко в очко на протяжении всей игры. Азартно, в некоторых случаях очень зрелищно.

Начало заключительной четверти прошло под диктовку «Пармы»: рывок 10-0, и «Парма» вышла вперёд. Моментом разрыв в счёте составлял восемь очков, но УНИКС – такая команда, которая лапки кверху не поднимает и не сдаётся. В конце концов за 2:40 до финальной сирены счёт сравнялся. И вот тут я вынужден сказать, что усталость, конечно, сыграла злую шутку с игроками УНИКСа. Такие надёжные игроки, как Ненад Димитриевич, Эрик Грин и Джален Рейнольдс на троих в концовке допустили четыре потери. Это много, и этими потерями воспользовалась «Парма».

Хочу сказать, что концовку сегодня оба тренера проводили очень здорово. Конечно, в какой-то степени везение предопределило победу гостей. Но, видимо, «Парме» эта победа была нужнее», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.