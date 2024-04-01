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Единая лига 1 апреля объявила, что Матч звёзд в 2025 году пройдёт в Минске

Единая лига 1 апреля объявила, что Матч звёзд в 2025 году пройдёт в Минске
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ сегодня, 1 апреля, назвала место проведения Матча всех звёзд в 2025 году. Как следует из её заявления, спортивно-развлекательное мероприятие состоится в Минске. Его примет «Минск-Арена».

Дата Матча всех звёзд – 2025 пока не называется, но будет известна в ближайшее время.

Отметим при этом, что анонс был сделан 1 апреля – в День смеха, что не исключает шуточный характер подачи материала.

Немного позже Единая лига разместила новый пост, в котором сообщила, что американский разыгрывающий «Руны» Джеремайя Хилл «отправится в Минск в 2025-м году, ведь именно в столице Беларуси он набрал свое 1000-е очко в Лиге». А после добавила подпись: «P.S. Всех с первым апреля, друзья».

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