Кидд – о Дончиче: это Пикассо! Дайте ему кисть, и он сделает что-то особенное

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о разыгрывающем команды Луке Дончиче. Во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» (125:107) Дончич реализовал сложный бросок: находясь у трёхочковой линии под опекой форварда Джабари Смита, он забросил снизу одной рукой. Кроме того, во время разминки словенец так подбросил мяч, что он попал точно в цель с отскоком от табло.

«Лука показал, почему он один из лучших в мире. Он задал тон нашей атаке. Сегодня Лука всё делал на высоком уровне. Многие болельщики пришли в восторг, увидев, что он делает. Но я знаю, на что способен Лука. Он всегда умел выполнять классные броски. Он Пикассо! Дайте ему кисть, и он сделает что-то особенное. И тот его бросок был особенным», — приводит слова Кидда ESPN US.