«Этот парень очень особенный и талантливый». Дрэймонд Грин — о Викторе Вембаньяме

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин похвалил игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму.

«Этот парень очень особенный и талантливый. Только что у меня был разговор с Трейсоном Джексоном-Дэвисом и другими ребятами о Викторе. Очень рад, что у меня была возможность сыграть против него сейчас, потому что им придётся иметь с ним дело гораздо позже, когда он будет более опытным, а меня к тому моменту уже не будет в лиге», — приводит слова Дрэймонда портал Basket News.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Виктор в среднем за игру набирает 21,2 очка, совершает 10,5 подбора и отдаёт 3,6 передачи. К настоящему моменту француз принял участие в 66 играх.