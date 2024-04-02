Источник: россиянин Влад Голдин принял решение выйти на трансферный портал NCAA

Российский центровой Владислав Голдин, выступающий в NCAA, принял решение выставить свою кандидатуру на трансферный портал. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват», добавляя, что в скором времени последует официальный анонс. Последние три года Голдин выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

Выход на трансферный портал подразумевает, что Владислав будет рассматривать разные варианты продолжения карьеры: россиянин может остаться в нынешнем университете, перейти в учебное заведение с баскетбольной точки зрения рангом выше, выйти на драфт НБА или начать профессиональную карьеру.

Напомним, недавно главный тренер «Флориды Атлантик» Дасти Мэй перешёл в Университет Мичигана. Сразу после этого многие фанаты написали Владу с просьбой остаться во «Флориде Атлантик» и не менять учебное заведение.