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Лука Дончич может получить самый крупный контракт в истории НБА

Лука Дончич может получить самый крупный контракт в истории НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в следующем году может получить право на подписание пятилетнего супермаксимального контракта, в результате чего в общей сложности сможет заработать $ 346 млн. Об этом у себя в социальных сетях рассказал инсайдер Бобби Маркс. Если соглашение будет подписано, то оно станет самым крупным в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне НБА Дончич провёл 65 матчей в рамках регулярного чемпионата, что даёт ему право бороться за звание MVP и претендовать на включение в символические пятёрки. После попадания в одну из них Лука будет соответствовать критериям супермаксимального контракта.

Ранее владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о сравнении между Дончичем и легендарным игроком команды Дирком Новицки.

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