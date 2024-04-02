Леброн объяснил, за счёт чего добился заметного прогресса в реализации трёхочковых бросков

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о своей стрельбе с трёхочковой дистанции. В нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту Джеймс реализует 41,6% бросков из-за дуги против 32,1% в прошлом сезоне.

«Теперь я могу чаще бывать на паркете в неигровые дни. Моя нога чувствует себя намного лучше. В прошлом сезоне времени на то, чтобы по-настоящему тренироваться, у меня не было. Вы же видите, как перед каждой игрой я работаю на паркете, совершенствую свои навыки. Так что это очень помогло. Работа, работа, работа, работа», — приводит слова Джеймса издание Orange County Register.

Напомним, в прошлом сезоне Леброн пропускал несколько недель из-за травмы правой стопы.