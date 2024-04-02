Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн объяснил, за счёт чего добился заметного прогресса в реализации трёхочковых бросков

Леброн объяснил, за счёт чего добился заметного прогресса в реализации трёхочковых бросков
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о своей стрельбе с трёхочковой дистанции. В нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту Джеймс реализует 41,6% бросков из-за дуги против 32,1% в прошлом сезоне.

«Теперь я могу чаще бывать на паркете в неигровые дни. Моя нога чувствует себя намного лучше. В прошлом сезоне времени на то, чтобы по-настоящему тренироваться, у меня не было. Вы же видите, как перед каждой игрой я работаю на паркете, совершенствую свои навыки. Так что это очень помогло. Работа, работа, работа, работа», — приводит слова Джеймса издание Orange County Register.

Напомним, в прошлом сезоне Леброн пропускал несколько недель из-за травмы правой стопы.

Материалы по теме
Экс-игрок НФЛ объяснил, почему Леброн пока не будет завершать карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android