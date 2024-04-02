Влад Голдин выставил свою кандидатуру на драфт НБА — 2024

Российский центровой Владислав Голдин, выступающий в NCAA, принял решение выставить в этом году свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом 22-летний россиянин объявил в своих соцсетях. Он также отметил, что может вернуться в NCAA и провести выпускной год в одном из колледжей после прохождения драфт-комбайна. Последние три года Голдин выступал за университет Florida Atlantic Owls («Флорида Атлантик»), с которым в 2023 году пробился в «Финал четырёх» «Мартовского безумия».

В этом году команда Голдина не смогла пройти первый раунд «Мартовского безумия», проиграв команде Северо-западного Университета США «Стэйт Дэймонс» со счётом 65:73 в овертайме. В том матче на счету российского баскетболиста было 19 очков, девять подборов и четыре блок-шота. По итогам встречи Владислав стал лучшим игроком команды по набранным очкам.

Владислав выступает в студенческих чемпионатах в США с 2020 года. До этого баскетболист играл за ЦСКА (вторую и юниорскую команды. — Прим. «Чемпионата»). В текущем сезоне Голдин провёл 32 матча, набирая в среднем по 15 очков за игру. В марте этого года он был признан лучшим игроком недели в своей конференции NCAA.