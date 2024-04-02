«Все любят его». Марк Кьюбан — о Кайри Ирвинге

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о защитнике своей команды Кайри Ирвинге, отметив его хорошие человеческие качества и рассказав, как его любят в клубе и в лиге в целом.

«После каждой игры Кайри обнимает всех парней. Это не просто «дай пять», быстрые объятия и уход с площадки. Он обнимает так, словно они родственники. Когда мы разговаривали с людьми из его окружения ещё до сделки, никто не испытывал к нему неприязни, все любили его.

Когда вы разговариваете с товарищами по команде, нынешними и бывшими, они все его любят. Его взаимоотношения со СМИ…

Кай просто заботливый парень, и иногда он позволяет себе проявлять откровенность. Он просто принимает огонь на себя, делает это для других парней. Я безмерно люблю Кая. Чем больше я с ним общаюсь, тем больше понимаю, какое у него золотое сердце», — заявил Кьюбан в подкасте Дрэймонда Грина.

В этом сезоне Ирвинг набирает в среднем 25,3 очка, 5,0 подбора и 5,3 передачи за игру.