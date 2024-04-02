Стивен Эй Смит сказал, кто должен стать MVP сезона-2023/2024

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит считает, что MVP текущего сезона Национальной баскетбольнойассоциации (НБА) должен стать разыгрывающий «Оклахомы-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

«На данный момент он является первым номером посева на Западе. В этом году он принял участие в 71 матче из 74. Он занимает третье место в истории НБА, набирая в среднем 30,3 очка, уступая только Луке и Яннису. В этом сезоне Шей стал лучшим игроком в 50 играх, в которых набрал 30 и более очков. Он реализовал рекордные в карьере 53,9% штрафных, 58% двухочковых и 36,5% трёхочковых бросков. В четырёх матчах с «Денвер Наггетс» они выиграли три игры, в которых он в среднем набирал 26 очков, делал пять подборов и пять передач», — приводит слова Смита портал Fadeaway World.