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«Он был похож на Шака». Чемпион НБА Митч Ричмонд — об игре Арвидаса Сабониса

«Он был похож на Шака». Чемпион НБА Митч Ричмонд — об игре Арвидаса Сабониса
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Митч Ричмонд поделился впечатлениями от игры с чемпионом Олимпиады-1988, заслуженным мастером спорта СССР Арвидасом Сабонисом.

«Он был невероятен. Ему удавалось делать безумные передачи, бить хукшоты. И в то время он немного бегал. По габаритам он такой же, как Никола Йокич, даже больше. Вы не могли просто обойти его стороной. Он был похож на Шакила О'Нила, при всём его мастерстве. У него было всё, чувак. Он был хорошим игроком», — приводит слова Ричмонда портал Fadeaway World.

Напомним, Сабонис провёл в общей сложности семь сезонов в НБА за команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» и набирал в среднем за игру 12 очков, 7,3 подбора, 2,1 передачи, 0,8 перехвата и 1,1 блок-шота.

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