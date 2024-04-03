«Сакраменто» на своей площадке переиграл «Клипперс», у Сабониса дабл-дабл

В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Голден Уан-центра» в Сакраменто (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» победили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 109:95.

В составе «Сакраменто» дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, который набрал 22 очка и выполнил 20 подборов. Игроку «Кингз» не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету девять ассистов.

Благодаря второму выигрышу подряд «Сакраменто» продолжает борьбу за возможное повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф, «короли» отстают от шестого места на одну победу. Занимающие четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции «Клипперс» потерпели поражение после трёх выигранных матчей регулярного чемпионата подряд.