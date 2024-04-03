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Сакраменто Кингз — Лос-Анджелес Клипперс 109:95, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 3 апреля

«Сакраменто» на своей площадке переиграл «Клипперс», у Сабониса дабл-дабл
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В ночь со 2 на 3 апреля мск на паркете «Голден Уан-центра» в Сакраменто (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сакраменто Кингз» победили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 109:95.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 95
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Сабонис - 22, Фокс - 20, Мюррэй - 19, Лайлз - 15, Митчелл - 14, Барнс - 6, Лень - 4, Эллис - 3, Дуарте - 2, Везенков - 2, Джонс - 2, Макги, Джонс, Эдвардс, Слоусон
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук - 20, Джордж - 18, Пауэлл - 17, Зубац - 10, Бостон - 9, Мэнн - 7, Харден - 6, Коффи - 3, Тайс - 3, Хиланд - 2, Такер, Браун, Мун, Пламли

В составе «Сакраменто» дабл-дабл оформил Домантас Сабонис, который набрал 22 очка и выполнил 20 подборов. Игроку «Кингз» не хватило одной результативной передачи до трипл-дабла — на его счету девять ассистов.

Благодаря второму выигрышу подряд «Сакраменто» продолжает борьбу за возможное повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф, «короли» отстают от шестого места на одну победу. Занимающие четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции «Клипперс» потерпели поражение после трёх выигранных матчей регулярного чемпионата подряд.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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