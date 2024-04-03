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Бурк — Бешикташ. Прямая трансляция
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Расписание третьего матча 1/2 финала Еврокубка 3 апреля

Расписание третьего матча 1/2 финала Еврокубка 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, состоится третий полуфинальный матч между клубами «Бурк» и «Бешикташ» в рамках Еврокубка. После первых двух игр счёт в серии 1-1. В финал выйдет команда, которая одержит три победы.

Расписание третьего полуфинального матча Еврокубка 3 апреля:

«Бурк» – «Бешикташ» (начало матча – в 20:30 по московскому времени).

Еврокубок . 1/2 финала. 3-й матч
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в первом матче французский коллектив одержал победу со счётом 86:74. Во второй игре турецкая команда победила со счётом 82:71. Первый финалист Еврокубка уже определился. Им стал французский клуб «Париж». В полуфинальных матчах он обыграл «Лондон Лайонс» (99:86 и 93:85). Финальная серия Еврокубка начнётся 9 апреля.

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