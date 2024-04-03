Кириленко отреагировал на решение россиянина Голдина выставить кандидатуру на драфт НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение российского центрового Владислава Голдина выставить в этом году свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации. О нём Владислав сообщил вчера, 2 апреля. При этом Голдин отметил, что может вернуться в NCAA и провести выпускной год в одном из колледжей после прохождения драфт-комбайна. Кириленко поддержал решение Голдина, отметив, что шансы на успех у него есть.

«Я думаю, здесь будет многое зависеть от команд — кому нужны более классические центровые, как Уокер Кесслер, Мэйсон Пламли. Высокий драфт вряд ли, хотя хотелось бы ошибиться, но, думаю, в середине точно шансы хорошие. Влад — талантливый и трудолюбивый парень, ещё со времён юниорского чемпионата мира 2019 года. И, конечно, желаем ему удачи, следим, переживаем. Прошлый год был у него прорывной, а в этом он уже ядро команды из Флориды.

Или [Голдин] может пойти по пути Саши Кауна и стать топом в Европе. Но я думаю, что пробовать себя в НБА обязательно надо», — приводит слова Кириленко ТАСС.