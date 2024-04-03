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«Валенсия» обозначила позицию по дальнейшему выступлению в Евролиге

«Валенсия» обозначила позицию по дальнейшему выступлению в Евролиге
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Испанский баскетбольный клуб «Валенсия» ведёт переговоры с Евролигой на предмет долгосрочного участия в турнире.

«Безумие, что мы до сих пор не знаем, в каком турнире нам предстоит участвовать в следующем сезоне. Сейчас мы работаем с Евролигой. Команда хочет стабильности. Как бы она ни называлась, будь то лицензия категории А или лицензия на несколько лет. Мы ведём переговоры о стабильности, что позволит нам оставаться в Евролиге в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Евролига понимает нашу позицию», — приводит слова генерального менеджера клуба Энрика Карбонелла Basket News со ссылкой на его выступление на Radio Intereconomía Valencia.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия»:

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