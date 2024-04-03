Йокич превзошёл Кармело Энтони и вошёл в топ-3 самых результативных игроков «Денвера»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич превзошёл Кармело Энтони и занял третье место в списке самых результативных игроков в истории «Наггетс».

В настоящий момент в активе Йокича 13 978 очков, у Энтони их 13 970. Выше серба только Дэн Иссл (16 589) и Алекс Инглиш (21 645).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич в среднем за матч набирает 26,4 очка, совершает 12,3 подбора и отдаёт девять результативных передач. К настоящему моменту Никола принял участие в 73 играх. В «Денвере» сербский центровой выступает с 2015 года.

Ранее член Зала славы и трёхкратный чемпион НБА Тони Кукоч высказал мнение, что Йокич ещё не превзошёл по уровню игры двух великих балканцев — серба Владе Диваца и хорвата Дино Раджу.