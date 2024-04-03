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«Он является будущим для НБА». Майк Мэлоун высказался о Викторе Вембаньяме

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о перспективах центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он является будущим для НБА. Мы наблюдаем воочию процесс становления следующего великого игрока в лиге», — приводит слова Мэлоуна журналист Винни Бенедетто в социальной сети X (ранее Twitter).

Это заявление специалиста последовало сразу после очного матча «Спёрс» и «Наггетс». «Денвер» оказался сильнее в концовке и забрал победу со счётом 110:105. Вембаньяма оказался крайне близок к квадрупл-даблу: 23 очка, 15 подборов, девять блокшотов и восемь результативных передач.

Техасский коллектив располагается на последнем месте в Западной конференции. Вембаньяма в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 10,5 подбора и 3,5 блок-шота.