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«Он является будущим для НБА». Майк Мэлоун высказался о Викторе Вембаньяме

«Он является будущим для НБА». Майк Мэлоун высказался о Викторе Вембаньяме
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун высказался о перспективах центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он является будущим для НБА. Мы наблюдаем воочию процесс становления следующего великого игрока в лиге», — приводит слова Мэлоуна журналист Винни Бенедетто в социальной сети X (ранее Twitter).

Это заявление специалиста последовало сразу после очного матча «Спёрс» и «Наггетс». «Денвер» оказался сильнее в концовке и забрал победу со счётом 110:105. Вембаньяма оказался крайне близок к квадрупл-даблу: 23 очка, 15 подборов, девять блокшотов и восемь результативных передач.

Техасский коллектив располагается на последнем месте в Западной конференции. Вембаньяма в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 10,5 подбора и 3,5 блок-шота.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй
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