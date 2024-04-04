Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» — «Маккаби»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

«Барселона» — «Маккаби»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится матч между третьей командой турнира «Барселоной» и израильским клубом «Маккаби» Тель-Авив, занимающим в таблице седьмое место. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

Евролига . Регулярный чемпионат. 33-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущая встреча команд прошла 23 ноября 2023 года. В тот раз «Маккаби» оказался сильнее со счётом 90:82. Израильский клуб имеет текущую серию из шести побед подряд, тогда как «Барселона» проиграла два из своих последних трёх матчей.

Победа даст испанскому клубу шанс выйти на второе место, а «Маккаби» — войти в первую шестёрку команд, которым обеспечен прямой выход в четвертьфинал.

Всего в регулярном розыгрыше будет проведено 34 тура. Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, будут участвовать в играх плей-ин, в которых будет разыграно две путёвки в плей-офф.

Не пропустите! Трансляции баскетбольной Евролиги доступны эксклюзивно в Okko.

* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanymeWzrC

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android