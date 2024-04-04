«Барселона» — «Маккаби»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

Сегодня, 4 апреля, в рамках 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится матч между третьей командой турнира «Барселоной» и израильским клубом «Маккаби» Тель-Авив, занимающим в таблице седьмое место. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

Предыдущая встреча команд прошла 23 ноября 2023 года. В тот раз «Маккаби» оказался сильнее со счётом 90:82. Израильский клуб имеет текущую серию из шести побед подряд, тогда как «Барселона» проиграла два из своих последних трёх матчей.

Победа даст испанскому клубу шанс выйти на второе место, а «Маккаби» — войти в первую шестёрку команд, которым обеспечен прямой выход в четвертьфинал.

Всего в регулярном розыгрыше будет проведено 34 тура. Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, будут участвовать в играх плей-ин, в которых будет разыграно две путёвки в плей-офф.

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