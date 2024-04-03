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Вембаньяма стал вторым после Данкана по очкам и подборам в первом сезоне НБА

Вембаньяма стал вторым после Данкана по очкам и подборам в первом сезоне НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и 15 подборов в матче с «Денвер Наггетс», который состоялся сегодня, 3 апреля. Таким образом, он стал вторым баскетболистом в истории, кому удавалось набрать свыше 1400 очков и 700 подборов по ходу своего первого сезона в НБА.

Вторым баскетболистом, который обладает таким же достижением, является легенда «Спёрс» Тим Данкан. В сезоне-1997/1998 он отметился 1731 очком и 977 подборами. На данный момент у Вембаньямы на счету 1420 очков и 706 подборов.

«Сан-Антонио» остаётся провести шесть матчей в нынешнем сезоне. Команда занимает последнее место в Западной конференции и давно лишилась шансов на выход в плей-офф. В нынешнем розыгрыше центровой в среднем набирает 21,2 очка, 10,5 подбора и 3,5 блок-шота.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй
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