Вембаньяма стал вторым после Данкана по очкам и подборам в первом сезоне НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набрал 23 очка и 15 подборов в матче с «Денвер Наггетс», который состоялся сегодня, 3 апреля. Таким образом, он стал вторым баскетболистом в истории, кому удавалось набрать свыше 1400 очков и 700 подборов по ходу своего первого сезона в НБА.

Вторым баскетболистом, который обладает таким же достижением, является легенда «Спёрс» Тим Данкан. В сезоне-1997/1998 он отметился 1731 очком и 977 подборами. На данный момент у Вембаньямы на счету 1420 очков и 706 подборов.

«Сан-Антонио» остаётся провести шесть матчей в нынешнем сезоне. Команда занимает последнее место в Западной конференции и давно лишилась шансов на выход в плей-офф. В нынешнем розыгрыше центровой в среднем набирает 21,2 очка, 10,5 подбора и 3,5 блок-шота.