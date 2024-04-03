Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бурк — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«С ним нельзя ошибаться». Вембаньяма высказался об игре против Йокича

«С ним нельзя ошибаться». Вембаньяма высказался об игре против Йокича
Аудио-версия:
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своими впечатлениями от игры против центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«С ним очень весело играть. Встреча с ним требует тщательной подготовки и готовности к тому, чтобы быстро менять план по ходу игры. С ним нельзя ошибаться», — приводит слова Вембаньямы журналист Том Осборн в социальной сети X (ранее Twitter).

Вембаньяма сделал заявление о Йокиче после очной игры, которая состоялась сегодня, 3 апреля. «Денвер» смог одержать верх над техасским коллективом со счётом 110:105. Сербский бигмен отметился 42 очками, 16 подборами и шестью результативными передачами. Виктор, в свою очередь, был близок к квадрупл-даблу: 23 очка, 15 подборов, девять блок-шотов и восемь ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй
НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Вембаньяма стал вторым после Данкана по очкам и подборам в первом сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android