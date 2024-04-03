«С ним нельзя ошибаться». Вембаньяма высказался об игре против Йокича

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился своими впечатлениями от игры против центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«С ним очень весело играть. Встреча с ним требует тщательной подготовки и готовности к тому, чтобы быстро менять план по ходу игры. С ним нельзя ошибаться», — приводит слова Вембаньямы журналист Том Осборн в социальной сети X (ранее Twitter).

Вембаньяма сделал заявление о Йокиче после очной игры, которая состоялась сегодня, 3 апреля. «Денвер» смог одержать верх над техасским коллективом со счётом 110:105. Сербский бигмен отметился 42 очками, 16 подборами и шестью результативными передачами. Виктор, в свою очередь, был близок к квадрупл-даблу: 23 очка, 15 подборов, девять блок-шотов и восемь ассистов.