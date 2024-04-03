«Уралмаш» одержал пятую победу подряд, переиграв «Пари НН»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш». Игра закончилась победой «Уралмаша» со счётом 82:64 (19:17, 28:17, 21:20 и 14:10).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стэнли Уиттакер. На его счету 23 очка и четыре ассиста. Дабл-даблом отметился форвард Тайрелл Нэльсон — 20 очков и 10 подборов. Таким же достижением отметился центровой Октавиус Эллис — 16 очков и 15 подборов.

В составе «Пари Нижний Новгород» лучшим снайпером оказался разыгрывающий Кейси Шеферд. В его активе 14 очков и четыре результативные передачи. Ещё два его партнёра по команде смогли набрать 10 или более очков — Кендалл Смит (11) и Владимир Ивлев (10).