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«Уралмаш» одержал пятую победу подряд, переиграв «Пари НН»

«Уралмаш» одержал пятую победу подряд, переиграв «Пари НН»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором встретились «Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш». Игра закончилась победой «Уралмаша» со счётом 82:64 (19:17, 28:17, 21:20 и 14:10).

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
64 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 14, Смит - 11, Ивлев - 10, Чадов - 8, Бабурин - 7, Воронцевич - 6, Беленицкий - 3, Ганькевич - 2, Стребков - 2, Зоткин - 1, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 23, Нэльсон - 20, Эллис - 16, Нэвелс - 16, Писклов - 5, Даглас - 2, Глазунов, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Стэнли Уиттакер. На его счету 23 очка и четыре ассиста. Дабл-даблом отметился форвард Тайрелл Нэльсон — 20 очков и 10 подборов. Таким же достижением отметился центровой Октавиус Эллис — 16 очков и 15 подборов.

В составе «Пари Нижний Новгород» лучшим снайпером оказался разыгрывающий Кейси Шеферд. В его активе 14 очков и четыре результативные передачи. Ещё два его партнёра по команде смогли набрать 10 или более очков — Кендалл Смит (11) и Владимир Ивлев (10).

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