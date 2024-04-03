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«Бурк» разгромил «Бешикташ» и вышел в финал Еврокубка

Сегодня, 3 апреля, состоялся третий матч полуфинального противостояния французского «Бурка» и турецкого «Бешикташа». Победу одержал «Бурк» со счётом 89:63 (23:21, 21:20, 21:18, 24:4).

Полуфиналы Еврокубка ведутся до двух побед. В первом матче полуфинала «Бурк» смог одолеть «Бешикташ» со счётом 86:74. Вторая встреча, проходившая в Стамбуле, осталась за турками — 82:71. Таким образом, понадобился третий матч для выявления победителя.

Соперником «Бурка» в финале станет «Париж», который, в свою очередь, переиграл в полуфинале «Лондон Лайонс». Для прохода в финал столичной команде понадобилось два матча.

Для обоих клубов проход в финал Еврокубка — первый в истории франшизы. Предыдущим победителем турнира является «Гран Канария».

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