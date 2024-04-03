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Матч с участием Кейтлин Кларк набрал больше зрителей, чем финал НБА 2023 года

Матч с участием Кейтлин Кларк набрал больше зрителей, чем финал НБА 2023 года
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1 апреля состоялся четвертьфинальный матч «Мартовского безумия» женского турнира NCAA, в котором сошлись команды университета штата Айовы и Луизианы (94:87). Встреча собрала порядка 12,3 млн зрителей в США, что превышает средний показатель прошлогоднего матча финальной серии НБА (11,6 млн).

Встреча Айовы и Луизианы стала повторением финала прошлого года. На этот раз «Соколиные глаза» смогли отомстить «Тиграм» и выйти в «Финал четырёх». Лучшим игроком матча стала звезда женского студенческого баскетбола Кейтлин Кларк. Она закончила матч с 41 очком, 12 подборами и семью результативными передачами.

В полуфинале Айова встретится с командой из штата Коннектикут. В другом полуфинале сойдутся университеты Южной и Северной Каролины.

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