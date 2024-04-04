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Белорусская специалистка получила награду «Тренер года» в Лиге развития НБА

Белорусская специалистка получила награду «Тренер года» в Лиге развития НБА
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Американская и белорусская специалистка Линдсей Хардинг завоевала премию «Тренер года» в G-лиге, будучи тренером мужской команды «Стоктон Кингз», фарм-клуба «Сакраменто».

Линдсей привела команду к первому месту в Западной конференции (24 победы и 10 поражений). Таким образом, команда сразу прошла в полуфинал Запада и столкнётся с «Санта Круз Уорриорз», фарм-клубом «Голден Стэйт».

Хардинг является бывшей баскетболисткой сборной Беларуси. Она помогла своей команде завоевать четвёртое место на чемпионате Европы, а также отобраться на Олимпийские игры 2016 года в Бразилии.

Линдсей имеет опыт выступления в российском чемпионате. В сезонах-2011/2012 и 2015/2016 она выступала за курское «Динамо». В 2017 году она завершила свою игровую карьеру и стала тренером.

Баскетбольный тренер упал на паркет во время матча:

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