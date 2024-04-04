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Никола Йокич догнал Кармело Энтони по количеству 40-очковых игр в истории «Денвера»

Никола Йокич догнал Кармело Энтони по количеству 40-очковых игр в истории «Денвера»
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 42 очка в матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл вчера, 3 апреля. Таким образом, Йокич догнал Кармело Энтони по количеству 40-очковых игр в истории франшизы «Наггетс».

Список игроков «Денвера» с наибольшим количеством 40-очковых игр в истории

1. Алекс Инглиш — 33.
2. Никола Йокич — 19.
2. Кармело Энтони — 19.
4. Дэвид Томпсон — 17.
5. Кики Вандевеге — 11.

Перформанс Йокича помог «Наггетс» одержать победу в матче со счётом 110:105. Таким образом, «Денвер» продолжает занимать первое место в Западной конференциии.

В нынешнем сезоне Никола в среднем набирает 26,4 очков, 12,3 подборов и 9,0 результативных передач.

Серб является обладателем МВП финала прошлого года.

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НБА - регулярный чемпионат
03 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
110 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 42, Гордон - 23, Портер - 15, Джексон - 9, Уотсон - 7, Браун - 5, Холидэй - 5, Колдуэлл-Поуп - 4, Строутер, Тайсон, Джордан, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Брэнэм - 24, Вембаньяма - 23, Коллинс - 13, Шампани - 11, Осман - 10, Джонс - 10, Мамукелашвили - 10, Грэм - 2, Уэсли - 2, Буей, Сиссоко, Дюк, Грэй

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке

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