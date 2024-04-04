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Никола Йокич догнал Кармело Энтони по количеству 40-очковых игр в истории «Денвера»

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 42 очка в матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл вчера, 3 апреля. Таким образом, Йокич догнал Кармело Энтони по количеству 40-очковых игр в истории франшизы «Наггетс».

Список игроков «Денвера» с наибольшим количеством 40-очковых игр в истории

1. Алекс Инглиш — 33.

2. Никола Йокич — 19.

2. Кармело Энтони — 19.

4. Дэвид Томпсон — 17.

5. Кики Вандевеге — 11.

Перформанс Йокича помог «Наггетс» одержать победу в матче со счётом 110:105. Таким образом, «Денвер» продолжает занимать первое место в Западной конференциии.

В нынешнем сезоне Никола в среднем набирает 26,4 очков, 12,3 подборов и 9,0 результативных передач.

Серб является обладателем МВП финала прошлого года.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке