Винс Хантер сравнил Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича

Центровой «Зенита» Винс Хантер сравнил двух специалистов, подопечным которых он был в разные этапы своей карьеры.

«Хави Паскуаль и Велимир Перасович – два абсолютно разных тренера. У Хави, кажется, есть миллион комбинаций в атаке, он тратит на тактические наработки в нападении невероятно много времени. Безусловно, он хорош и в защитной игре, но его конёк – это атака. Он переключается в зависимости от обстоятельств, у него всегда есть свой план. Я бы сказал, что его мышление построено на атаке. Стиль Перасовича – защита, защита и ещё раз защита. И в этом он невероятно хорош.

Перасович более эмоциональный! Посмотрите, как он жестикулирует. Он никогда не останавливается! Хави более спокойный, размеренный. Безусловно, у него есть свои эмоции, но он более хладнокровный», — приводит слова Хантера официальный сайт Единой лиги.

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