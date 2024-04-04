Американский центровой «Зенита» Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань

Центровой «Зенита» Винс Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань. В сезоне-2022/2023 американец был игроком УНИКСа, вместе с которым смог добиться титула Единой лиги.

«На самом деле, к Петербургу было не так сложно привыкнуть. Я очень люблю Казань, она была для меня настоящим домом, но мне кажется, что Санкт-Петербург я люблю всё же чуть больше. Здесь моей семье очень комфортно, и это очень важный фактор», — приводит слова Хантера официальный сайт Единой лиги.

До УНИКСа и «Зенита» Хантер выступал в Единой лиге, будучи игроком «Автодора» во время сезона-2016/2017. В следующем же сезоне Винс смог попасть в НБА, но сумел провести лишь четыре матча за «Мемфис Гриззлиз». В нынешнем сезоне Хантер в среднем набирает 12,4 очка и 6,1 подбора.