Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — АСВЕЛ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский центровой «Зенита» Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань

Американский центровой «Зенита» Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань
Комментарии

Центровой «Зенита» Винс Хантер сравнил Санкт-Петербург и Казань. В сезоне-2022/2023 американец был игроком УНИКСа, вместе с которым смог добиться титула Единой лиги.

«На самом деле, к Петербургу было не так сложно привыкнуть. Я очень люблю Казань, она была для меня настоящим домом, но мне кажется, что Санкт-Петербург я люблю всё же чуть больше. Здесь моей семье очень комфортно, и это очень важный фактор», — приводит слова Хантера официальный сайт Единой лиги.

До УНИКСа и «Зенита» Хантер выступал в Единой лиге, будучи игроком «Автодора» во время сезона-2016/2017. В следующем же сезоне Винс смог попасть в НБА, но сумел провести лишь четыре матча за «Мемфис Гриззлиз». В нынешнем сезоне Хантер в среднем набирает 12,4 очка и 6,1 подбора.

Хантер — о Перасовиче и Паскуале:
Винс Хантер сравнил Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android