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Единая лига ВТБ, Евгений Бабурин: кто первым набрал 400 перехватов в истории турнира, Пари Нижний Новгород

Бабурин стал первым в истории Единой лиги, кому удалось набрать 400 перехватов
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин оформил два перехвата в матче с «Уралмашем», который состоялся вчера, 3 апреля. Таким образом, Бабурин стал первым игроком в истории Единой лиги, кому удалось достичь отметки в 400 перехватов за карьеру.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
64 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 14, Смит - 11, Ивлев - 10, Чадов - 8, Бабурин - 7, Воронцевич - 6, Беленицкий - 3, Ганькевич - 2, Стребков - 2, Зоткин - 1, Близнюк
Уралмаш: Уиттакер - 23, Нэльсон - 20, Эллис - 16, Нэвелс - 16, Писклов - 5, Даглас - 2, Глазунов, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко

Евгению понадобился 331 матч, чтобы достичь данного рекорда. Бабурин также является рекордсменом по общему количеству перехватов за отдельный сезон — 76 (2022/2023). В том же сезоне россиянин был признан лучшим защищающимся игроком лиги.

Несмотря на оборонительный перформанс Евгения, «Пари» проиграл в матче с «Уралмашем» со счётом 64:82. Поражение лишило подопечных Зорана Лукича шансов на попадание в зону плей-ин. Таким образом, нижегородцам не удастся повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла выйти в четвертьфинал турнира.

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