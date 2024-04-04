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Дрэймон Грин: Виктор Вембаньяма должен получить награду «Лучший оборонительный игрок»

Дрэймон Грин: Виктор Вембаньяма должен получить награду «Лучший оборонительный игрок»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился своим мнением о том, кто должен получить награду «Лучший оборонительный игрок» в нынешнем сезоне.

«Некоторое время назад, я заявлял, что Вемби не заслуживает награды «Лучший оборонительный игрок» в нынешнем сезоне. Получается я соврал. Именно он и должен им стать, потому что он потрясающ в защите. То, как он влияет на игру команды, обороняясь против игроков как владеющих, так и не владеющих мячом, это потрясно.

В матчах с ним игроки задумываются, прорываться ли в «краску», пытаться ли вообще исполнить лэй-ап? Игроки предпочитают пойти в другую сторону. Это в каком-то смысле косвенный блокшот сам по себе. Это как заслон, да, никто не засчитает тебе его как ассист, но ты сделал так, что твой партнёр получил пространство для броска.

Не знаю, в какой лаборатории его создали, но мне точно нужно создать сына в этом месте, потому что Виктор — невероятен», — заявил Грин на собственном подкасте.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками

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